МТС накрыла непрерывным LTE трассу от Иркутска до Байкальска

МТС расширила сеть LTE на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области. В результате установки дополнительного телеком-оборудования автомобилистам стал доступен высокоскоростной интернет МТС на территории автодороги, соединяющей города Иркутск и Байкальск, который расположен в 40 км от границы с Бурятией.

Специалисты МТС для закрытия «белых пятен» на трассе установили дополнительное телеком-оборудование «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала на девяти участках тракта. Скоростной мобильный интернет МТС включили на отрезках трассы в районе поселка Андрияновская, смотровой площадки на Култукском перевале, расположенной в зоне сложного серпантина, а также в населенных пунктах – Слюдянке, Байкальске, Култуке – через которые проходит автодорога, и других локациях. В результате около 150 километров трассы от Иркутска до Байкальска обеспечены почти непрерывным покрытием мобильного интернета МТС.

Трасса «Байкал» является ключевой магистралью, соединяющая Иркутск, Улан-Удэ и Читу, которая обеспечивает связь Сибири с Дальним Востоком. Дорога активно используется пассажирским транспортом, грузоперевозчиками и автопутешественниками, а также обеспечивает транспортную доступность десяткам населенных пунктов. Развитие сети на федеральной магистрали позволит пользоваться онлайн-навигацией, банковскими и государственными сервисами, а в экстренной ситуации оперативно связаться со службами помощи.

«Автодорога “Байкал”, пролегающая в Иркутской области, считается одной из самых опасных и сложных в России из-за сложного горного рельефа и серпантинов. Мы понимаем, что непрерывная и устойчивая связь в пути является важнейшим компонентом безопасности. И для жителей области, транзитных путешественников и грузоперевозчиков важно, чтобы связь оставалась стабильной на всем протяжении дороги. Трасса вошла в нашу программу развития сети в Приангарье, и мы запустили проект по покрытию высокоскоростным интернетом основной отрезок – от Иркутска до Байкальска. Ранее мы также обеспечили бесшовным покрытием LTE Байкальский тракт», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.