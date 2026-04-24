СберСтрахование защитила участников благотворительного забега СберПрайм Зелёный Марафон от травм

Все участники благотворительного забега СберПрайм Зелёный Марафон застрахованы от травм в СберСтраховании на время соревнований. Защита входит в пакет участника, дополнительно ничего оформлять не нужно. Страховая сумма на каждого спортсмена составляет 500 тысяч рублей.

В этом году благотворительный забег, организованный Сбером пройдёт в 13-й раз. Центральными площадкой столичного мероприятия станет площадь Васильевского спуска в парке «Зарядье». Программа московских соревнований включает забеги на 4,2 км, 10 км и 21,1 км, а также северную (скандинавскую) ходьбу на маршруте длиной 4,2 км. Юные участники могут испытать свои силы на дистанциях 4,2 км (для детей 14-17 лет), 800 м (11-13 лет), 600 м (7-10 лет) и 400 м (4-6 лет).

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учётом особенностей каждого ребёнка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.

СберПрайм Зелёный Марафон пройдет 30 мая в 60 городах России. На старт выйдут свыше 140 тысяч спортсменов. Если с участником забега что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить по телефону на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации. Перед участием в забеге следует внимательным образом отнестись к своему самочувствию, при недомогании лучше не выходить на старт.

Зарегистрироваться для участия в СберПрайм Зелёный Марафона можно уже сейчас.

«Зелёный Марафон Сбера — крупнейшее спортивное событие года, которое объединяет огромное количество любителей активного и здорового образа жизни. В прошлом году суммарно в 60 городах его посетило около 300 тысяч человек, одна половина из них вышла на старт, вторая — пришла поболеть за своих друзей и родных. Организация таких событий и поддержка спортсменов для нас — это возможность откликнуться на запрос общества в реализации спортивных стремлений. Поэтому, чтобы все чувствовали себя спокойно и могли сосредоточиться на поставленных целях, мы предусматриваем для каждого из них страховую защиту на случай травм во время забега. Если что-то пойдёт не так и придётся сойти с дистанции, полис обеспечит выплату, которую можно использовать в том числе для более качественного лечения. Благодаря этому восстановление пройдёт быстрее, и человек сможет скорее вернуться к тренировкам», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. erid:2VfnxwkCW7k