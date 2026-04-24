Участник горно-промышленного кластера из Иркутска получит заём от ФРП

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку компании «Плазма 38». Предприятие получит льготный заём на модернизацию производства трубопроводных узлов систем цианирования и электролиза, применяемых для предприятий золотодобывающей отрасли.

«Компания входит в региональный промышленный кластер по производству горно-обогатительного оборудования. Благодаря приобретению современного высокотехнологичного оборудования, в том числе лазерного труборезного станка, производственные возможности предприятия значительно расширятся, что кратно усилит синергетический эффект взаимодействия предприятий, входящих в кластер. Экономика региона, в свою очередь, получит увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней», — отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

В рамках проекта будет налажен выпуск трубопроводных систем для установок интенсивного цианирования, модулей электролиза и электролизных ванн, а также сопутствующих фильтров и комплектующих. Они применяются в гидрометаллургических процессах извлечения золота, что делает проект востребованным на фоне устойчивого роста золотодобывающей отрасли в России, в целом, и в Иркутской области как крупнейшем золотодобывающем регионе, в частности.

Общий бюджет проекта составляет около 22,2 млн рублей, при этом почти половина финансирования обеспечивается за счёт собственных средств предприятия. Сумма займа ФРП — 11 миллионов рублей. Он будет предоставлен на 5 лет по программе «Проекты развития региона».

«Проект направлен на развитие кооперации внутри промышленного кластера и повышение уровня локализации производства оборудования для горнодобывающей отрасли. Он способствует укреплению промышленного потенциала Иркутской области и развитию импортозамещения в сегменте высокотехнологичных комплектующих для добычи золота», — подчёркивает директор регионального Фонда развития промышленности Яна Шевченко.

Напомним, региональный Фонд развития промышленности был создан в 2017 году Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке Правительства региона. За время его работы было поддержано уже более 100 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это 11 миллиардов заёмных средств.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Фонд развития промышленности":
Все материалы сюжета (128)


