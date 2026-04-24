Эксперт: Закрытие ресторанов в Иркутске – это следствие «естественного отбора»

Иркутяне с грустью наблюдают, как закрываются их любимые рестораны. Город прощается с заведениями, которые еще недавно были центром притяжения. Однако Екатерина Гуменная, операционный директор и идейный вдохновитель ресторанов «Пепел» и «Партизан», уверена, что происходящее было ожидаемым – исчезнувшие организации были «слабым звеном» местного рынка.

Естественный отбор

«С рынка уходят не просто игроки – уходят слабые концепции. Это естественный отбор, который происходил всегда, но сейчас он стал заметно жестче из-за давления внешних экономических факторов. Ресторанный бизнес в принципе чувствителен к любым колебаниям: как только снижается покупательская способность, люди в первую очередь пересматривают расходы на развлечения, и рестораны неизбежно попадают в этот список», – пояснила эксперт.

По ее словам, снижение как количества гостей, так и числа заказов отмечается по всей России. В первом квартале 2026 года в сравнении с 2025-м число заказов сократилось на 14,1%, общая выручка – на 6,1%, о чем свидетельствуют открытые источники.

«Это говорит о том, что многие игроки в лучшем случае находится в стагнации, а в худшем – постепенно откатываются назад. Причина очевидна: снижается платежеспособность гостей. Люди оптимизируют расходы, сталкиваются с сокращениями и нестабильными доходами. Ресторан перестает быть частью повседневной жизни и превращается в опцию "по особому поводу". Именно поэтому мы наблюдаем рост среднего чека – реже ходят, но тратят больше за один визит», – подчеркнула эксперт.

Проверка на прочность

Самым устойчивым сегментом, по данным Екатерины Гуменной, остается фастфуд – ценовая доступность и понятность формата делают его наиболее адаптированным к текущей реальности.

«Вспомните старые времена в Иркутске, лет 5-10 назад, когда в каждый ресторанный проект вставляли основные популярные кухни: итальянскую – пиццу, пасту, японскую/азиатскую – роллы, суши, вок. Теперь эта история повторяется вновь. Ресторан "Партизан" был первым, кто в Иркутске открыл сибирскую кухню гостям и жителям города. Спустя 2 года почти в каждом современном ресторане присутствует локационная, сибирская кухня», – заметила собеседница.

Она подчеркнула, что при этом «выигрывают те, кто честен в своей идее», то есть проекты с четким направлением кухни, продуманной и цельной концепцией, выраженным культурным кодом.

«Именно такие рестораны формируют долгую дистанцию. Те, кто смог не просто придумать меню, а создать историю, атмосферу и смысл, остаются востребованными даже в непростые времена», – подчеркнула эксперт.

Новая волна

Несмотря на закрытия, на рынке появляются и новые проекты. Екатерина Гуменная порассуждала, оправдан ли этот оптимизм, и стоит ли ждать открытия знаковых заведений до конца года.

«Когда мне задают подобные вопросы, я всегда вспоминаю слова человека, к чьему мнению в индустрии действительно прислушиваются – Александра Раппопорта. Он однажды очень точно сформулировал суть ресторанного бизнеса: "Для открытия ресторана любое время прекрасно и ужасно одновременно". В этой фразе – вся правда о нашей индустрии в нынешнее время», – отметила она.

По ее словам, в 2026 году новые открытия, безусловно, будут. Один из масштабных проектов, который ожидается в Иркутске, – ресторан «Сыроварня». Его запустят по франшизе крупнейшей ресторанной группы Аркадия Новикова. Площадь заведения составит 1,5 тысячи квадратных метров.

«Ресторанный бизнес по-прежнему остается одним из самых привлекательных направлений для инвестиций. И, несмотря на сложности, именно сейчас формируется новая волна сильных игроков. В итоге все сводится к простому правилу: времена могут меняться, но сильные концепции остаются сильными», – резюмировала эксперт.