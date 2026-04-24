ВТБ Мои Инвестиции признаны брокерской компанией года по версии НАУФОР

Брокерский бизнес ВТБ победил в четырех номинациях премии НАУФОР «Элита фондового рынка» по итогам 2025 года: взял главную номинацию – «Брокерская компания года», а также «Инвестиционный советник года», «Компания рынка облигаций» и «Брокерская компания для состоятельных инвесторов». Итоги объявили на церемонии в Москве 23 апреля. Премию вручают с 2000 года, победителей выбирают сами участники рынка – фактически это оценка от коллег по цеху.

2025 год – это период, когда ВТБ Мои Инвестиции заметно выросли по основным направлениям бизнеса. Число розничных инвесторов увеличилось на 39%, их активы на брокерском обслуживании – на 37%, при этом в целом по рынку рост составил 14% и 23% соответственно. А почти каждый второй ИИС, открытый в стране за год, пришелся на клиента ВТБ.

За победой в номинации «Инвестиционный советник года» стоит Советник ПРО – самая большая команда персональных инвестконсультантов в стране: 85 специалистов от Калининграда до Владивостока, включая Крым и новые регионы. Флагманский модельный портфель «Активная торговля» с момента запуска в октябре 2018-го обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 144 процентных пункта, только за 2025 год его альфа составила 10,6 п.п.

Развивалось и офлайн-присутствие. В 2025 году ВТБ провел Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сразу в пяти городах – старт в Санкт-Петербурге, дальше Екатеринбург, Казань, Краснодар и традиционное завершение в Москве. Форумы собрали больше 5 тысяч частных инвесторов, предпринимателей и представителей власти: обсуждали глобальную экономику, финансовые рынки и отраслевую повестку. Параллельно для клиентов проходили презентации инвестстратегий и летние семейные мероприятия.

Главная продуктовая история года – сервис «Интеллект», запущенный в декабре 2025-го. Клиент проходит профилирование, на базе которого искусственный интеллект подбирает ему стратегию и в тот же день формирует готовый портфель. Сегодня ИИ-сервисом пользуются уже около 25 тысяч клиентов.

«Премия НАУФОР ценна тем, что ее присуждают сами участники рынка. 2025 год для брокерской отрасли был непростым – менялся процентный цикл, менялись запросы инвесторов. Интерес к фондовому рынку сохранился: клиентов стало больше, а доверие к долгосрочным инструментам выросло. Четыре номинации – это оценка сразу нескольких направлений: продуктовой линейки, инвестиционного консультирования, работы на долговом рынке и сервиса для состоятельных клиентов. В 2026 году будем делать упор на персонализацию и простые решения для тех, кто только начинает инвестировать», – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.