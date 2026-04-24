Рынок акций РФ сохраняет рост в преддверии заседания ЦБ

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) утром 24 апреля (9:00 мск) растет на 0,36% и держится у 2774,76 пункта. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, РТС поднимается на 0,58%, до 1166,66 пункта, а индекс голубых фишек прибавляет 0,37%.

«Российский рынок начинает день спокойно и остается в небольшом плюсе. Поддержку дает дорогая нефть, но внешний фон остается слабым, поэтому покупатели пока действуют осторожно», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, Brent утром держится у $105,35 за баррель и прибавляет 0,27%, WTI растет на 0,07% до $95,92. «Urals торгуется около $106,04 за баррель, но с утра снижается на 0,99%», — уточняет аналитик. Он добавляет, что газ TTF держится у $545,54 за тыс. куб/м и теряет 0,41%.

Аналитик обращает внимание, что на рынке металлов преобладает коррекция. «Золото снижается на 0,57% до $4696,95 за унцию, серебро теряет 0,78% до $74,915, алюминий снижается на 0,26%, медь на 0,32%, платина на 1,30%», — приводит данные Чернов. По его информации, никель выглядит лучше и прибавляет 0,36%. «Для российского рынка это смешанный фон. Нефть остается дорогой, но металлы и золото с утра уже не дают дополнительной поддержки», — подчеркивает эксперт.

Говоря о валютном рынке, Чернов отмечает, что рубль утром немного слабеет. «Доллар поднимается на 0,18% до 76,01 рубля, евро растет на 0,18% до 88,799 рубля. Вероятно, рубль дешевеет на фоне ожидания возобновления покупок валюты Минфином для пополнения ФНБ в рамках бюджетного правила с 1 мая», — поясняет аналитик. По его мнению, для акций слабый рубль немного помогает экспортерам, но движение пока слишком небольшое, чтобы стать самостоятельным драйвером рынка.

В числе бумаг, которые утром выглядят лучше рынка, эксперт называет Аэрофлот (+0,69%), Сургутнефтегаз (+0,62%), Сегежа Групп (+0,59%), Юнипро (+0,46%) и ММК (+0,43%). «Котировки Аэрофлота корректируются после слабой динамики последних недель, но дорогая нефть остается риском для маржи компании из-за стоимости топлива», — уточняет Чернов.

По словам аналитика, Сургутнефтегаз получает поддержку от сочетания высокой нефти и небольшого ослабления рубля. «Сегежа восстанавливается технически после сильной просадки, но фундаментально рынок все еще осторожно смотрит на компании с очень высокой долговой нагрузкой», — поясняет эксперт. Он добавляет, что ММК растет вместе с частью металлургов, хотя внешний и внутренний фон по промышленным металлам сейчас скорее слабый.

В аутсайдерах, по данным Чернова, находятся Селигдар (-0,48%), Мосэнерго (-0,28%), АЛРОСА (-0,16%), Роснефть (-0,11%) и Полюс (-0,09%). «Селигдар и Полюс снижаются вслед за коррекцией золота», — поясняет аналитик. Он уточняет, что АЛРОСА остается под давлением слабого алмазного рынка и осторожного отношения инвесторов к сектору. «Роснефть символически снижается, несмотря на высокую нефть, потому что часть инвесторов фиксирует прибыль после роста сырьевых бумаг», — добавляет Чернов.

Говоря о корпоративных событиях, эксперт отмечает, что сегодня выделяются Яндекс и Таттелеком. «Для акций Яндекса 24 апреля последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды за 2025 год. Размер дивиденда составляет 80 рублей на акцию, что дает доходность порядка 2,5–3,0% к текущим котировкам», — сообщает Чернов. Он уточняет, что Таттелеком проведет ГОСА, в повестке будет вопрос утверждения дивидендов за 2025 год.

Чернов обращает внимание, что во внешнем фоне ситуация остается напряженной. «Фондовые рынки реагируют сдержанно негативно. США и Европа снижаются, Азия тоже в основном в минусе. Доходности облигаций США снова растут, и это показывает, что рынок закладывает инфляционные риски из-за дорогой нефти и угроз для мировой логистики», — поясняет аналитик.

По словам эксперта, в геополитике за ночь резкой эскалации не произошло. «Появились аккуратные сигналы через дипломатические каналы о попытках снизить напряжение. Речь не о переговорах как таковых, а о том, что стороны не делают шагов к немедленной эскалации», — уточняет Чернов. Он считает, что это снижает вероятность сценария с физическим разрывом поставок прямо сейчас. «Но риск остается высоким, потому что Ормузский пролив по-прежнему является главным источником нервозности для нефтяного рынка», — подчеркивает аналитик.

Чернов обращает внимание, что для России отдельно важна новость о том, что Иран предусмотрел исключения для России и ряда других стран по пошлинам за проход через Ормузский пролив. «Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран старается задействовать такие исключения для дружественных стран», — приводит слова дипломата эксперт. По мнению Чернова, это снижает прямые риски для российских грузов, но не отменяет общего роста стоимости страховки, фрахта и логистики в регионе.

«На сегодня жду по индексу Мосбиржи диапазон 2755–2800 пунктов. По доллару базовый диапазон вижу в районе 75,6–76,5 рубля, по евро — 88,3–89,2 рубля. По Urals на день ожидаю диапазон $104–108 за баррель», — прогнозирует аналитик. «Дорогая нефть продолжает поддерживать рынок, но снижение золота и металлов, слабый внешний фон и геополитическая неопределенность пока ограничивают потенциал роста», — заключает Владимир Чернов.