В Иркутске обсудили проекты КРТ на Чертугеевском и Кировском полуостровах и в микрорайоне Искра

Перспективные площадки для комплексного развития территорий в Иркутске и Иркутском муниципальном округе обсудили на совещании под руководством губернатора Игоря Кобзева. Глава региона ранее в послании Законодательному собранию отметил необходимость расширить практику применения механизма КРТ. В обсуждении приняли участие председатель Заксобрания Александр Ведерников, представители правительства, предприятий, вузов, духовенства и общественных организаций.

«Комплексное развитие территорий актуально для нашего региона, поскольку предусматривает улучшение инфраструктуры и создание комфортной городской среды в населенных пунктах. В Иркутске активно ведется работа по КРТ, в то же время необходимо отметить, что потенциал в этом направлении значительно выше», – обратился Игорь Кобзев к участникам встречи.

По итогам совещания губернатор также подчеркнул необходимость создания рабочих групп по каждому проекту с участием представителей разных уровней власти, общественных и бизнес-организаций.

На совещании были представлены конкретные предложения по развитию нескольких площадок. Союз строителей Иркутской области презентовал проект развития Чертугеевского полуострова, предусматривающий строительство инфраструктурных, жилых и коммерческих объектов. Также был представлен проект комплексного развития микрорайона Искра, включающий жилую застройку и создание сельскохозяйственного кластера. Предложение для развития территории Кировского полуострова разработало АО «Группа компаний «Эталон», эксперты учли природные особенности и ограничивающие факторы.

Ранее замминистра строительства Иркутской области Евгений Ветров на круглом столе Газеты Дело поделился планами правительства региона по развитию сегмента ИЖС. По его словам, на смену хаотичной застройке приходит комплексное развитие территорий.