Работа на опережение: плановый ремонт на ТЭЦ-11 пройдет до начала отопительного сезона

В Усолье-Сибирском на местной ТЭЦ-11 проводятся плановые работы для поддержания оборудования в надежном состоянии. В этом году внимание уделят дымовой трубе. Эти меры инициированы Байкальской энергетической компанией. Основные работы планируется завершить до старта следующего отопительного сезона.

Осенью прошлого года на станции начали использовать современные цифровые системы мониторинга и предиктивной диагностики состояния дымовых труб ТЭЦ. Это позволяет специалистам следить за их состоянием в режиме реального времени и вовремя принимать профилактические меры. Срок службы такой трубы в норме составляет 50 лет. Поскольку ТЭЦ была построена в 1959 году, некоторые ее конструкции требуют сейчас повышенного внимания.

По словам директора ТЭЦ-11 Константина Шуляшкина, для детальной оценки состояния дымовых труб приглашены эксперты специализированной организации. Их заключения станут основой для будущих работ.

«Предприятие – единственный источник тепла для Усолья-Сибирского и поселка Белореченский, поэтому его ключевые системы должны работать как часы», – подчеркнул Шуляшкин.

Работы по укреплению дымовой трубы на станции уже проводились. Ранее ее ствол укрепили железобетонной обоймой, добавили внешний армирующий каркас, покрыли внутреннюю поверхность специальным защитным слоем и выполнили другие необходимые процедуры.

О предполагаемом объеме и характере предстоящих работ энергетики проинформировали руководство города, а также представителей надзорных органов. На встрече все стороны отметили важность согласованных действий в интересах жителей.

«Открытый диалог с энергетической компанией позволяет нам видеть полную картину, отвечать на вопросы жителей и совместно искать наилучшие решения для стабильной работы ТЭЦ, ремонтов и обновления оборудования», – сказал мэр города Максим Торопкин.