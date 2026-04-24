В Иркутске школьная волейбольная лига ИНК-2026 собрала 750 человек

Первый отборочный этап стартовал в январе этого года на площадках школ №19 и №55 города Иркутска. В соревнованиях приняли участие 16 юношеских и 16 команд девушек. Второй отборочный этап прошел в марте в школе №19 и Лицее №3, где за выход в финал боролись команды из Иркутска, Ангарска, Байкальска и Шелехова.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

По итогам Золотого финала Школьной волейбольной лиги ИНК лучшими были признаны следующие команды: среди юношей первое место заняла СОШ №24, второе — СОШ №19, третье — Лицей №3, а четвертое место досталось Лицею РЖД №14. В соревнованиях среди девушек золотые медали завоевала СОШ №17, серебряные — Гимназия №44, бронзовые — СОШ поселка Молодежный.

Напомним, событие проводится третий год. Проект реализуется совместно со школой волейбола STARVOLLEY при поддержке ИНК и Благотворительного фонда Марины Седых.

Компания активно поддерживает развитие спорта в Иркутской области. ИНК сотрудничает с областной федерацией баскетбола, реализует совместные проекты по поддержке детских спортивных школ, турниров и совершенствованию системы обучения тренеров и судей. В прошлом году компания выступила партнером Всероссийского матча по баскетболу среди любительских команд, собравшего более 1500 зрителей.

Развитие спорта среди сотрудников также является важной частью социальной политики компании. В ИНК сформированы команды по 13 видам спорта, регулярно проводятся спартакиады и корпоративные соревнования. В 2025 году спортсмены компании завоевали золото на всероссийских соревнованиях по уличному баскетболу.