Эксперт рассказала о скрытых рисках бизнеса ПВЗ

В городах-миллионниках пункты выдачи заказов появляются буквально в каждом доме, создавая иллюзию простого и понятного бизнеса. Однако на практике за этим форматом скрываются риски, которые становятся неприятным сюрпризом уже после открытия точки. Об этом рассказала владелец агентства недвижимости AVG Недвижимость Анна Гусева.

«Очень частая ситуация, когда предприниматель узнает о том, что сотрудник не вышел на смену, уже по факту – когда приходит штраф за неоткрытие пункта. При этом сотрудники могут предупредить за несколько минут до начала смены или не предупредить вовсе. А площадки штрафуют, клиенты пишут негативные отзывы и просто больше не приходят», – отмечает Анна Гусева. По ее словам, в ПВЗ нередко работают молодые сотрудники, и далеко не все из них оказываются надежными.

Эксперт подчеркивает, что подобные ситуации перестают быть единичными. Формально бизнес выглядит простым, но на деле он завязан на человеческий фактор, который сложно контролировать. Цепочка последствий проста: сорванная смена ведет к штрафам от площадки, затем появляются негативные отзывы от клиентов, столкнувшихся с закрытой дверью, и в итоге происходит потеря доверия и отток посетителей. Именно этот фактор превращает точку с понятной экономической моделью в источник постоянных проблем.

Ранее стало известно, что Wildberries в 2025 году сократил выплаты владельцам пунктов выдачи заказов на четверть. Одновременно число ПВЗ в прошлом году выросло на 43%. Владельцы пунктов выдачи одновременно с сокращением доходов сталкиваются с увеличением операционных расходов. В результате часть бизнесменов стремятся продать свои ПВЗ, опасаясь ухудшения конъюнктуры.