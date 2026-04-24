Иркутская молодежь стала тратить на онлайн-обучение в 7 раз больше времени

Жители Иркутской области моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос в три раза. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки.

Средняя продолжительность одного занятия у аудитории 14–25 лет увеличилась более чем в семь раз. Если в марте годом ранее им хватало 14 минут для получения знаний, то теперь сессия длится в среднем 1 час 39 минут. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Основной интерес молодежи сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам — на такие сервисы приходится 89% трафика пользователей до 25 лет. Основной спрос формируют платформы «Фоксфорд», «ЯКласс», РЭШ, «Учи.ру», «Умскул» и «Тетрика». Тяга к знаниям достигает максимума в осенние месяцы и начале зимы — с сентября по декабрь, а летом идет на спад.

Для сравнения, среди поколения постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам. Это напрямую отражается в динамике профильных платформ. Так, у Skillbox и «Яндекс Практикума», объединяющих в себе курсы по множеству направлений, у категории 56+ трафик в марте вырос на 28% раза по сравнению с зимними месяцами.

Не меньшей популярностью у жителей Приангарья старшего поколения пользуются лекции от вузов. Так, абоненты 56+ увеличили трафик на открытый лекторий МГУ и проект «Открытое образование», предлагающий курсы ведущих университетов страны, в марте в 2,5 раза относительно начала года. Рост в 26% наблюдается и среди подростков 14-20 лет.

В рейтинге городов по популярности онлайн-образования лидирует Москва, на которую приходится почти 20% трафика. В топ также вошли Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Якутск, Хабаровск, Уфа, Владивосток, Екатеринбург и Калининград.