Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. В регуляторе отметили, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Базовый сценарий Банка России предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0-14,5% годовых в 2026 году и 8,0-10,0% годовых в 2027 году.

В первом квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,7 процента в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале 2025 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 6,3% после 5,0% в предыдущем квартале. Такая динамика связана с разовыми факторами, прежде всего с повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов.