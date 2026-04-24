Подпольное казино разорено: 194 млн рублей взыщут с организаторов в Иркутске

Организаторы подпольного казино в Иркутске понесут материальное наказание. С них взыщут десятки миллионов за незаконные игры, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, что в 2012-2016 годах  лидер и участники преступной группы незаконно проводили азартные игры с использованием специального оборудования в цокольном этаже здания на улице Литвинова в столице Приангарья.

Незаконный бизнес принес преступникам нелегальный доход в размере не менее 194 млн рублей, который добровольно не был возмещен. Суд постановил изъять у злоумышленников указанную сумму в доход государства.

Ответчики пытались оспорить решение, но сделать это не удалось.


/ Сибирское Информационное Агентство /
