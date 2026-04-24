Троих жителей Иркутской области освободили из плена Украины

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории удалось освободить 193 российских военнослужащих. Среди них есть трое жителей Иркутской области – Братска, Саянска и Зимы, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже всех доставят на родную землю», – подчеркнул глава региона.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.