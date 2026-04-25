Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 апреля: 11 459,3096 руб/1 г золота и 181,0100/1 г серебра ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 459,3096 руб.

1 грамм серебра - 181,0100 руб.

1 грамм платины - 4 926,9302 руб.

1 грамм палладия - 3 622,9600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,8403 р. (0,44%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8100 р. (3,63%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 82,3498 р. (1,64%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 127,9900 р. (3,41%) .

