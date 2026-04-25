Взрывные работы начались на реке Нижней Тунгуске для предотвращения паводков

Спасатели начали взрывные работы на реке Нижней Тунгуске в районе Подволошино в Иркутской области. Их организовали в превентивных целях, чтобы защитить близлежащие населенные пункты от паводков, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Эта мера необходима для минимизации негативных воздействий паводковых вод. К мероприятиям привлечена авиация МЧС России. Сотрудники ведомства с помощью беспилотных авиационных систем проводят аэроразведку на затороопасных участках рек, контролируют ход выполнения превентивных мероприятий», – пояснили в ведомстве.

По данным губернатора Игоря Кобзева, ведется постоянный мониторинг ситуации. В случае необходимости силы и средства готовы провести эвакуацию жителей. Задействованы штатные и временные гидрологические посты наблюдения.

Кроме того, в конце третьей декады апреля – первой декаде мая в Катангском районе проведут бурение льда с аналогичной целью.