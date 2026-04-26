Новый ресторан «Сыроварня» откроют в Иркутске по федеральной франшизе

В этом году на гастрономической карте Иркутска появится новый ресторан «Сыроварня» федеральной сети, входящей в состав Novikov Group (Новиков Груп). Об этом корреспонденту СИА рассказала операционный директор и идейный вдохновитель ресторанов «Пепел» и «Партизан» Екатерина Гуменная.

«В 2026 году будут новые открытия, и среди них – по-настоящему масштабные. Например, мы запускаем ресторан "Сыроварня" – франшиза крупнейшей ресторанной группы Аркадия Новикова площадью 1,5 тысячи квадратных метров», – пояснила собеседница агентства.

Ресторан в Иркутске будет располагаться на первом этаже центра «Эталон» на улице Партизанской. В настоящее время ведется подготовка проекта к запуску, набор персонала. Концепция ресторана основана на собственном производстве сыров и блюд с их использованием.

Особенностью заведения станет собственный сыроваренный цех, где будут готовить мягкие сыры по итальянской технологии. Также на базе заведения будет работать лавка: в ней можно будет приобрести продукцию навынос.