Кофейня Gussi Coffee закрылась в Иркутске после 3 лет работы

В Иркутске перестало работать еще одно заведение общепита. Закрылась кофейня Gussi Coffee, проработав около 3 лет. Проект был запущен летом 2023 года. Помещение выставили на продажу.

По данным популярного сервиса бесплатных объявлений, площадь реализуемого помещения составляет 44,87 «квадрата», его стоимость оценили в 12,8 млн рублей. Оно имеет свободное назначение, потому, по информации продавца, подойдет под кафе, магазин, салон красоты, офис, аптеку, медицинский центр и другое.

Предметы интерьера, которыми была обставлена кофейня Gussi Coffee, накануне продавали в рамках гаражной распродажи: собственники предлагали приобрести посуду, картины, люстры, шторы, стулья, напольные часы, зеркало, раковину, тумбу, комоды, столы и другое. Планировалось реализовать все до 30 апреля, но все разобрали за несколько часов через тематическую страницу в соцсетях.

Это уже не первое заведение общественного питания, прекратившее работу в Иркутске за последнее время. По данным представителей индустрии, процесс не остановится и закрытия продолжатся. Аналогичная тенденция охватила всю Россию: даже Москва не выдерживает. Эксперты считают, что это следствие «естественного отбора», и рынок покидают слабые проекты.