Льготный проезд не отменят: власти Приангарья выплатят долги перевозчикам

В Иркутской области под ударом оказался льготный проезд в общественном транспорте из-за долгов, которые накопили власти перед перевозчиками. В связи с этим последние хотели перестать возить льготников. Губернатор Игорь Кобзев заверил, что уже в этом месяце деньги предпринимателям будут выплачены, и люди смогут сохранить привилегии.

«Подтвердили перевозчикам, что задолженность за прошлый год мы закроем перед ними уже до 1 мая. Необходимые средства из бюджета на эти цели доведены до министерства транспорта региона. Ранее некоторые транспортные организации информировали о возможном пересмотре условий перевозки льготников с 1 мая. Однако после подтверждения оплаты транспортные предприятия заверили, что решение об отказе в перевозке льготных категорий граждан будет пересмотрено», – сообщил Кобзев.

Сейчас правом на льготный проезд в общественном транспорте пользуется около 90 тысяч жителей области. Перевозки осуществляют более 100 организаций.