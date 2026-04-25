Группу туристов из Иркутской области и гидов накрыла лавина в горах Бурятии

Нескольких жителей Иркутской области, в числе которых были туристы, а также гидов накрыла лавина в Бурятии. По факту случившего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканское управление СКР.

Фото: СУ СКР по Республике Бурятия

По данным следствия, люди прибыли в базовый лагерь, расположенный в местности «Стрелка» при слиянии рек Белый Иркут и Мугувек. Предполагается, что они воспользовались услугами гидов-инструкторов компании, которая работает на территории лагеря.

24 апреля при подъеме в горы возле пика Конституции на одном из перевалов они попали под лавину, и четверо участников похода оказались погребены под снегом. Спасшиеся люди сообщили о ЧП в МЧС: к месту происшествия выдвинулись спасатели.

Установлено, что на перевале находилась группа из семи человек, среди которых были два гида и пять туристов из Иркутской области: четверо мужчин и одна женщина. Установлена личность всех людей, попавших под лавину. Найдено тело одной женщины и двоих мужчин. Местонахождение еще одного человека неизвестно. Поиски продолжаются.


