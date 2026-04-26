Доллар по 90: В Альфа-банке спрогнозировали резкое ослабление рубля к концу года

В Альфа-банке дали прогноз по курсу рубля на 2026 год. По мнению главного экономиста Наталии Орловой, потенциал укрепления российской валюты крайне мал, и к концу года курс доллара вернется в диапазон 85–90 рублей, передаёт РБК.

Прогноз на год: от стабилизации до падения

  • Ближайшее время: Курс стабилизируется в диапазоне 73–75 рублей.
  • Третий квартал: Ожидается рост до 80 рублей.
  • Конец года: Доллар будет стоить 85–90 рублей.

Почему рубль не будет расти?

В апреле на фоне больших налоговых платежей рубль может временно вырасти, но решение Минфина о возобновлении сделок с валютой по бюджетному правилу ограничило потенциал его укрепления, рассказала эксперт Альфа-банка. «С мая мы просто возвращаемся к стандартной работе бюджетного правила. То есть для валютного рынка это означает, что по сути он возвращается на равновесие $59 за баррель по цене нефти», — сообщила эксперт.

Факторы риска:

  • Восстановление импорта: Спрос на валюту со стороны импортеров вырастет, что ослабит рубль.
  • Геополитика: Если конфликт на Ближнем Востоке утихнет, цены на нефть упадут, что также негативно скажется на курсе.

Даже при очень оптимистичном сценарии (нефть по $150) рубль укрепится лишь до 73–74 рублей, что подтверждает общую тенденцию на ослабление.

Краткосрочный оптимизм против долгосрочного пессимизма

Ранее аналитики «СберИнвестиций» не исключали падения курса доллара до 70 рублей уже в конце апреля — начале мая. Баланс факторов сейчас явно в пользу рубля, однако эксперты предупреждают, что это укрепление, скорее всего, будет недолгим.

В «СберИнвестициях» подчеркивают, что текущее укрепление, вероятно, неустойчиво. Во второй половине 2026 года курс вернется к более плавной траектории ослабления.

Схожей точки зрения придерживаются и аналитики БКС «Мир инвестиций», отмечая, что доллар вернулся к «многолетнему дну». По их мнению, стабилизация валютного баланса наступит летом, а к концу года курс может вернуться к годовым максимумам (85 рублей).

