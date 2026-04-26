Здание бывшего торгового центра «Вояж» продадут в Иркутске за 175 млн рублей

В Иркутске продают здание бывшего торгового центра «Вояж», которое располагается на улице Ленина, 46 неподалеку от дворца спорта «Труд». Собственник оценил его стоимость в 175 млн рублей.

<p>Фото: скриншот с "Авито"</p>

Фото: скриншот с "Авито"

Соответствующий лот значится в популярном сервисе бесплатных объявлений. Комплекс включает одно здание 2400 квадратных метров и второе – площадью 1200 «квадратов», которое зарeгистрировано как oбъeкт незaвершeнногo cтpоитeльcтва. В цену входит и земельный участок 16 соток.

«Идеально подойдет под торговый центр, клинику, банк, спортзал, банный комплекс, супермаркет», – отмечает продавец. В настоящее время комплекс не работает. По данным 2ГИС, на его базе функционирует только Иркутский техникум индустрии питания.


