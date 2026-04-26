Подрядчика для реконструкции КОС левого берега за 16 млрд рублей ищут в Иркутске

Поиски подрядчика, который займется первой очередью реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега, начали в Иркутске. Объект располагается на Гравийной, 130 в Ленинском районе. Стоимость контракта составляет 16,7 млрд рублей, сообщает СИА со ссылкой на документацию, опубликованную на портале госзакупок.

Проект реконструкции получил положительное заключение государственной экспертизы. В соответствии с ним предстоит провести подготовительные работы, оборудовать современные здание обработки и сушки осадка, илонакопитель, блок илоуплотелей, иловую насосную станцию, насосную станцию опорожнения вторичных отстойников, а также провести комплекс иных работ.

Задачи проекта – увеличить пропускную способность КОС, повысить мощность, заменить изношенное оборудование на новое, внедрить современные технологии очистки, модернизировать инфраструктуру. Это позволит снизить негативное воздействие на водоемы и улучшить экологическую ситуацию как в городе, так и регионе.

Обновлять КОС начнут в 2026 году сразу после заключения контракта. Завершить работы необходимо до 1 декабря 2028 года. Итоги конкурса подведут 7 мая 2025 года.