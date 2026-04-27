Не остаться без денег и дома: Татьяна Рейтер – о том, как выбирать земельный участок и застройщика

Как правильно выбирать земельный участок под строительство индивидуального дома? На какие нюансы надо обратить внимание при выборе застройщика, чтобы не остаться без денег, земли и дома? Зачем надо проверять информацию о подрядчике, выезжая на его объекты? На эти вопросы в ходе круглого стола «Дом за городом: как превратить "хочу” в “живу”» ответила Татьяна Рейтер – руководитель строительной компании «Деловой АККОРД» и агентства загородной недвижимости «РейтВектор».

«Начинать надо с организованных посёлков»

Как отметила Татьяна, многие люди начинают свою загородную историю с подбора земельного участка, и этот опыт, к сожалению, не всегда может быть успешным. Чтобы избежать ошибок и разочарований ещё на старте, эксперт рекомендует обратиться за профессиональной консультацией либо в строительную компанию, либо в агентство, специализирующееся на загородной недвижимости.

– Когда наши специалисты подбирают клиенту участок под застройку, то в первую очередь начинают с организованных загородных посёлков, где уже созданы комфортные условия для жизни, работы и отдыха, с развитой инфраструктурой, жилой, социальной и транспортной. Если этого нет, они выясняют возможности развития территории в ближайшей перспективе. В нашей практике есть случаи, когда клиенты приобрели участок самостоятельно, без помощи экспертов, а дороги к нему просто не было: хоть на вертолёте до него добирайся. В итоге, люди теряют и деньги, и время, потому что потом такие участки невозможно продать годами.

Кроме того, в Иркутской области существует много ограничений на землю: это и принадлежность к лесному фонду, и территории военских частей, и зоны затопления, и много иных факторов, на которые нужно обращать особое внимание. Поэтому, когда к нам приходят клиенты с запросом на подбор земли, мы очень внимательно изучаем все правоустанавливающие документы: ПЗЗ (Правила землепользования и застройки), генпланы и другие акты, регулирующие земельные вопросы в населённых пунктах.

«С подрядчиком надо встречаться лично»

Говоря о выборе застройщика, Татьяна сделала акцент на том, что в этом вопросе нельзя полагаться на случай.

– В первую очередь, это должен быть аккредитованный подрядчик – их список опубликован на портале Строим.дом.рф, где также есть индикатор проектов который показывает качество работы подрядчика, в том числе соблюдение сроков строительства.

При этом, многие компании на собственном опыте столкнулись с тем, что негативные показатели индикатора довольно часто зависят от организованности и пунктуальности подрядчика, в частности, не только от того, как он выполняет свои обязательства строительства, но и от того, как вовремя он вносит в базу портала различные данные. Их, действительно очень много, и здесь всё зависит от квалификации менеджеров, которые отвечают за эту работу: если её выполняют чётко в определённые сроки, у компании нет проблем.

Поэтому я советую клиентам обращаться к проверенным, крупным застройщикам, в компании у которых есть свои специалисты технадзора, архитекторы, юристы, менеджеры сопровождения сделок, отдел продаж, инженеры и проверенные подрядчики, проверять информацию о подрядчике, лично встречаясь и общаясь с представителями компании. Также нужно выезжать на объекты и строительные площадки, разговаривать с бывшими заказчиками. В этом случае риск потерять деньги или получить некачественный дом, будет сведён до минимума.

«АККОРД берет на себя все, делает сложное - простым»

Клиентам, которые обращаются в строительную компанию «Деловой АККОРД», по словам руководителя, готовы предложить несколько вариантов сотрудничества.

«АККОРД» берет на себя все, делая стройку максимально легкой для клиента, ведь строительство дома – один из сложных, стрессовых и непрозрачных процессов в жизни человека. Компания предлагает самый легкий путь к своему дому – поиск участка, сопровождение сделки, документы, стройка, отделка, ипотека, дизайн, ландшафт, подготовка участка и др. В структуре компании есть собственное архитектурное бюро, которое занимается разработкой проектов под запросы заказчика, так как индивидуальный дом – это всегда образ жизни конкретного человека или семьи. К реализации проекта мы привлекаем квалифицированных специалистов, а качество их работы контролирует собственная служба технического надзора.

В нашем арсенале также есть типовые решения загородных домов, с которыми мы уже работали, и они себя хорошо зарекомендовали на рынке ИЖС – при выборе такого проекта, в него можно внести минимальные корректировки. При этом, если клиент не укладывается в бюджет строительства с нами, мы всегда можем предложить ему готовый вариант от проверенного подрядчика, с которыми сотрудничаем.

Сейчас в работе строительной компании «Деловой АККОРД» более сорока проектов. В основном, это эксклюзивные объекты, реализуемые по всем направлениям иркутского пригорода, включая такие топовые локации, как Байкальский тракт, Голоустенский тракт, Ленинский район, Мельничная Падь. Несмотря на то, что наша компания, довольно молодая – она вышла на рынок три года назад, мы активно заявили о себе в Бурятии и Иркутской области.

Строительная компания "Деловой АККОРД"

