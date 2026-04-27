«Не верьте рендерам, смотрите реальные объекты»: Кирилл Поляковский – о премиальном подходе в ИЖС

На рынке загородного домостроения Иркутской области Кирилла Поляковского знают как строителя объектов стоимостью в сотни миллионов рублей. Руководитель СК «Зодчий» отвечает за проекты, где цена – не только деньги, но и репутация. При этом за плечами у него не только премиум-объекты, но и участие в проекте «Глобальное утепление», где он столкнулся с эконом-сегментом, назвав опыт шокирующим. Это дает предпринимателю редкую оптику – видеть рынок целиком: от гниющих каркасников до взыскательных заказчиков, не прощающих ошибок.

Премиум – это про ответственность

Принято считать, что дорогое строительство отличается от дешёвого ценой отделки. Но принципиальное отличие – в другом, убежден Кирилл Поляковский. «Премиум», по его словам, это не пол из мрамора, а подход к контролю и уровень персональной ответственности:

– Последние дома, которые мы сдали в эксплуатацию, стоят до полумиллиарда. Это очень взыскательные заказчики. У меня галерея телефона на протяжении последних десяти лет забита исключительно фотографиями этапов. Армирование, узлы, акты скрытых работ. Я должен доказать, что всё сделано правильно.

Именно этого, по его мнению, не хватает сейчас массовому сегменту. Осенью 2025 года СК «Зодчий» пригласили в проект «Глобальное утепление». Увиденное там Кирилл Поляковский называет шокирующим:

– Несоблюдение технологии строительства – на каждом шагу. Люди были уверены, что покупают хороший дом. А там под крышей смерзшиеся опилки, пароизоляция пробита, мыши устроили гнездо и колония грибка точит деревянные конструкции.

Особую тревогу у Кирилла Поляковского вызывают каркасные дома постройки 5-8-летней давности. Тогда технология казалась дешёвой альтернативой брусу, но далеко не все бригады умели с ней работать правильно.

– Сейчас последствия халтуры начинают проявляться: осевший утеплитель, промерзающий верх стен, проседание кровли, – указывает он.

Сто зим за один год

Не менее важно разобраться в том, из чего строить и чем утеплять дом в сибирских условиях. Это, как показывает практика, отдельная задача со звездочкой. Многие материалы, активно продвигавшиеся на рынке в последние годы, проверку временем не прошли. Рынок завален сертификатами на 20 лет гарантии. Но, по словам Кирилла Поляковского, в сибирских условиях эти цифры условны.

– Главный технолог крупного завода мягкой кровли объяснил методику испытаний: материал тестируют в камере из расчета 10 циклов заморозки-разморозки за год. Лабораторные 200 циклов, рассчитанные на 20 лет в средней полосе. В Сибири только за один сезон таких переходов через ноль несколько десятков. А при обнаружении дефектов вам откажут, сославшись на неправильные условия эксплуатации. Так что в большинстве случаев гарантии – это маркетинг и не более, - подчеркивает Кирилл.

Фальцевая кровля – проверено временем

Именно это заставило «Зодчего» искать принципиально иное решение для кровли. Им стала технология, проверенная десятилетиями – фальцевая кровля. В Иркутске до сих пор стоят дома, крытые фальцем еще в 60-х годах прошлого века. Стропильная система уже «поплыла», а герметичный замок на металле держит удар стихии.

– Сегодня мы закупаем фальц напрямую у компании «Северсталь» У топовых металлов гарантия на сквозную коррозию – 50 лет. И мы свою гарантию на монтаж даем на пять лет, – говорит Кирилл.

Выбор в пользу фальца делает и рынок премиум-строительства на Байкале.

– Байкал стал точкой притяжения. Многие сильные мира сего строятся здесь. Из десяти кровель на западном побережье Байкала восемь – из фальца. Другое они просто не рассматривают. И аргумент понятен: такая крыша и через десять лет будет выглядеть премиально, работая на статус дома, а не напоминая о скором ремонте.

Технология против дефицита кадров

Спрос на фальцевую кровлю растёт, а квалифицированных монтажников не хватает. В «Зодчем» нашли выход – запустили собственную линию самозащёлкивающегося фальца Clickfalz. Технология проще в монтаже, а значит – доступнее и по работе, и по цене.

– Если на классический фальц работа стоит от 2 500 рублей за квадрат, то здесь ценник – от 1 000 рублей за работу и столько же за материал, – говорит Кирилл.

Мощности производства позволяют выпускать до 5 000 квадратных метров в месяц. Плюс – скорость: свой цех выдаёт продукцию за один-три дня, тогда как заказ металлопрофиля у сторонних поставщиков растягивается на две недели и требует серьёзных транспортных расходов.

Посмотрите дом семилетней давности

Впрочем, каким бы надежным ни был материал, конечный результат зависит от рук и репутации подрядчика. Как не ошибиться с выбором? Главный совет тем, кто планирует строительство дома, от Кирилла Поляковского – не доверять красивым рендерам и даже отзывам. Нужно смотреть на реальные объекты, которые пережили несколько сибирских зим.

– Попросите подрядчика показать объекты, которые он построил пять или семь лет назад. Не поленитесь съездить и своими глазами посмотреть – это не только проверка качества, но и позволит увидеть вживую те решения, которые вам предлагают на бумаге. У меня как раз запланирована такая поездка, повезу клиента на дом, который мы строили семь лет назад. Позвонил собственнику, он говорит: «Не вопрос, приезжай, и отправь еще заодно ребят ревизию сделать.

И это, пожалуй, главный принцип «Зодчего»: даже спустя годы оставаться для клиента не просто исполнителем, а тем, кому доверяют ключи от дома.

Справка:



ООО «Зодчий» – иркутская строительная компания, специализируется на домах из клееного бруса и сложных кровельных решениях в премиум-сегменте. Развивает собственное производство фальцевой кровли Masterfalz. «Зодчий» работает с прямыми поставками металлопроката от Северстали и является единственным производителем самозащелкивающегося фальца (Clickfalz) в Иркутске. Также компания проводит экспертизу домов, построенных с нарушениями технологии.

Реклама. ООО «ЗОДЧИЙ». erid:2VfnxwoTcPk