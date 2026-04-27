В Иркутске началось строительство ЖК «1661» ГК «Домстрой»

В Октябрьском районе Иркутска стартовало строительство нового ЖК бизнес-класса – «1661». На прошлой неделе состоялась церемония закладки краеугольного камня в основание здания. Жилой комплекс возводит ГК «Домстрой», и, по словам ее руководителя Татьяны Красноштановой, для компании этот проект – особенный.

«Для нас этот проект – особенный»

– «Домстрой» работает на рынке уже много лет. За это время мы построили более 15 жилых комплексов и 20 социальных объектов. Но этот проект для нашей команды имеет особое значение. В нем мы воплотили все, чему научились за годы работы, все актуальные тенденции рынка жилой недвижимости, которые почерпнули не только на российском рынке, но и за рубежом. И мы уверены, что «1661» станет украшением Иркутска», – заявила Татьяна Красноштанова на церемонии.

Проектное финансирование новому ЖК предоставил Сбербанк, многолетний партнер ГК «Домстрой». По словам заместителя управляющего Иркутского отделения Сбербанка Екатерины Болотниковой, банк профинансировал стройку на 2 млрд рублей.

– Всегда приятно чувствовать причастность к старту чего-то нового. Здесь поднимется современный жилой комплекс, 260 семей обретут свои уютные гнезда. И вдвойне приятно, что этот проект был вдохновлен историей Иркутска и сохранит дух города, будет напоминать о наших истоках, наших сибирских корнях, – подчеркнула Екатерина.

Под аплодисменты собравшихся гостей Татьяна Красноштанова и Екатерина Болотникова, опустили символический камень в основание будущей блок-секции, пожелав, чтобы «1661» был не только финансово успешным проектом, но и принес много положительных эмоций как строителям, так и тем, кто будет здесь жить.

«Это была интересная задача»

Когда-то на месте стройплощадки стояли ветхие аварийные дома – их расселили, а перед проектировщиками встала задача вписать новый ЖК в существующий жилой квартал со своим стилем, своим характером.

– Мы учитывали окружающую застройку в поиске фасадных решений, и при посадке здания на участок – ведь было необходимо соблюсти и нормы инсоляции, и расстояния между зданиями. Исторические отсылки, положенные в идею проекта, тоже было необходимо учесть. Как и финансовые реалии – например, размер семейной ипотеки при планировании квартир: рассчитать оптимальную площадь, продумать, как на ней разместить необходимое количество комнат, функциональных зон. Словом, это была интересная задача, – рассказал Денис Шигаев, генеральный директор компании «Урбан план».

Кстати, для ее решения проектировщики, по словам Дениса, использовали современные программные продукты с применением искусственного интеллекта.

«Важно было не уйти в стилизацию под старину»

Архитектор-дизайнер Анастасия Оглоблина, автор дизайн-проекта интерьеров ЖК «1661», рассказала, как ей удалось вплести исторические мотивы в современное здание.

– Название «1661» говорит само за себя. Это год основания Иркутска. История города стала основой дизайн-концепции, однако было важно не уйти в стилизацию «под старину», а переосмыслить культурные и исторические мотивы разных этапов жизни города. Мы сделали современный дизайн с «характером» Иркутска. Так появились архитектурные отсылки к иркутскому необрутализму – арки, вертикальные ритмы, к сибирскому барокко и в целом к русскому стилю, и конечно, к байкальской теме – в цветах и материалах, – пояснила Анастасия.

Кстати:

ЖК «1661» – это три блок-секции бизнес-класса, высотой от 10 до 16 этажей. В жилом комплексе предусмотрены одно-, двух-, трехкомнатные и просторные четырехкомнатные квартиры – всего 260. Площадь начинается от 36 кв. м – девелопер сознательно отказался от студий. Срок сдачи дома, по проекту, – второй квартал 2028 года.

