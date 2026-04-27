Россия ужесточила правила получения детских пособий для иностранцев: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: МИД Эстонии потребовало от России вернуть Украине все энергообъекты, РФ ужесточила правила получения детских пособий для иностранцев, мошенники стали использовать схему обратного перевода денег, а в Иркутской области сохранят льготный проезд для жителей. Подробнее – в обзоре СИА.

Требования эстонцев

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна потребовал от России вернуть Украине все ее энергообъекты. «Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль», – заявил он, предложив также ввести более жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора.

Ценз оседлости

Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Раньше правила были мягче: выплата полагалась беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждались в соцподдержке, являлись гражданами РФ и постоянно проживали на территории РФ.

Схема обнала

Мошенники стали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть их. Цель аферистов – сделать добропорядочного гражданина соучастником преступления. Он невольно помогает обманщикам обналичить деньги, украденные у других людей. Если вернуть перевод, то можно попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях, как следствие – могут быть заблокированы счета во всех банках страны. Возврат чужих средств советуют осуществлять только через банк, заявив о несогласованном поступлении средств, по реквизитам отправителя.

Льготы останутся

Льготный проезд в общественном транспорте, которого могли лишиться жители Иркутской области из-за долгов властей перед переводчиками, сохранят. «Подтвердили перевозчикам, что задолженность за прошлый год мы закроем перед ними уже до 1 мая. Необходимые средства из бюджета на эти цели доведены до министерства транспорта региона», – заявил губернатор Игорь Кобзев.

Лавина в Бурятии

Группу туристов из Иркутской области и гидов накрыла лавина в горах Бурятии. На перевале находились семь человек. Четыре человека из них оказались под снегом и погибли. Спасателям удалось найти тела трех человек, поиски еще одного продолжаются. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.