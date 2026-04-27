Клиенты Примсоцбанка могут выбрать категории кешбэка на май

С 25 апреля 2026 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанк могут выбрать самые необходимые для себя категории кешбэка на май.
В рамках обновленной программы лояльности для выбора доступны:
- Супермаркеты и универсамы – 1%, 2%, 3%
- Автоуслуги – 5%, 7%
- Аксессуары, галантерея – 5%, 10%
- Ювелирные украшения, часы – 25%
- Книги, канцелярия – 5%, 10%, 20%
- Аптеки – 3%, 4%, 5%
- Агентства, бизнес-услуги – 10%
- Домашние животные – 5%, 10%
- Весь кешбэк – 1%
- 4 рубля за поездку на общественном транспорте
Важно: Кешбэк 1% на все покупки начисляется клиенту только при выборе категории «Весь кешбэк», с остальными выбранными категориями процент не суммируется. Исключения по покупкам, за которые не будет начислять кешбэк указаны в Приложении №2 Правил программы лояльности.
А для клиентов, получающих заработную плату в Примсоцбанке не менее трех месяцев, помимо 4 категорий из общего списка, доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:
- Развлечения, кинотеатры – 5%, 10%
- Такси – 5%, 10%
- Яндекс+АЗС – 3%, 5%, 7%
Специальное предложение: бессрочная акция «Выходные в плюсе». Каждую субботу месяца клиент может получить повышенный кешбэк при выборе одной из двух предложенных категорий:
- Товары для дома и ремонта – 7%
- Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд – 5%
Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Набор категорий на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».
Подробные условия — в Правилах программы лояльности Примсоцбанка, доступных в разделе «Дебетовые карты», подразделе «Информационные документы» на официальном сайте банка. Размер кешбэка и лимиты зависят от тарифного плана карты.
