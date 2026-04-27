Вахтовых вакансий в Иркутской области стало больше на 5% по сравнению с прошлым годом

В Иркутской области количество вакансий с вахтовым методом работы в первом квартале 2026 года увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие данные приводит платформа hh.ru в преддверии Дня вахтовика, который отмечается 27 апреля. Вахтовый формат занятости продолжает укреплять позиции даже на фоне общего снижения спроса на персонал.

По данным базы вакансий hh.ru, среди регионов Сибири лидерами по числу вахтовых вакансий стали Красноярский край и Иркутская область, на каждую из которых приходится по 5% от общего числа таких предложений по стране.

Наиболее востребованными специалистами для работы вахтовым методом в Иркутской области в 2026 году стали машинисты и водители, на каждую из этих категорий приходится по 11% от общего числа вахтовых вакансий в регионе. Далее идут сварщики с долей в 10%, электромонтажники, монтажники и разнорабочие – по 9% каждая категория.

В пятерку самых востребованных вахтовых специалистов также вошли слесари, сантехники и повара, на каждую из этих профессий приходится по 4% вакансий. Инженеры-сметчики занимают 3%, а механики, автослесари, автомеханики, мастера участка и прорабы – по 2%. При этом наиболее высокие зарплатные предложения среди перечисленных специалистов зафиксированы у сварщиков, медианная предлагаемая заработная плата для которых достигла 295 тыс. рублей.