Как работает Почта России в Иркутской области в майские праздники 2026 года

Большинство почтовых отделений Иркутской области изменят график работы в период майских праздников. 30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на один час, а 1 и 9 мая станут выходными днями. При этом 19 почтовых офисов региона будут работать по обычному расписанию.

Почтальоны продолжат доставку выплат в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России, несмотря на изменения в режиме работы самих отделений.

Уточнить актуальный график работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании. В Почте России рекомендуют планировать визит заранее, ознакомившись с расписанием нужного офиса.