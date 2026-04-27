Лэтуаль закроет 150 магазинов в 2026 году

Бьюти-ритейлер «Лэтуаль» намерен в 2026 году закрыть 150 магазинов в рамках оптимизации розничной сети. Об этом «Известиям» рассказал один из партнеров компании, источник, знакомый с ее планами, а также подтвердила директор по маркетингу Татьяна Ломтева. Сеть пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует трафик и учитывает изменения потребительского поведения.

Директор по маркетингу «Лэтуаль» Татьяна Ломтева назвала ликвидацию торговых точек плановой работой по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка.

По словам партнера сети, в начале года ритейлер разослал арендодателям множество уведомлений о закрытии части торговых точек. Собеседник издания связывает это, в частности, с тем, что компании не удалось получить лицензии на приобретение и реализацию ряда известных парфюмерных и косметических брендов, в том числе Chanel, что привело к сокращению ассортимента и падению продаж в физических магазинах.

Источник «Известий», знакомый с планами сети, отметил, что в последние годы компания агрессивно развивала собственную онлайн-платформу и уделяла меньше внимания офлайн-сегменту, что могло негативно повлиять на трафик в торговых точках. В 2025 году сеть уже прекратила работу 93 магазинов, а их общее число за год снизилось на 10%. При этом эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин напомнил, что ритейлер не только сокращал слабые точки, но и открыл 13 новых магазинов в прошлом году.

Ранее стало известно, что в целом по России число торговых точек сократилось впервые за 25 лет. Компания O'STIN закрыла 62 магазина при открытии всего 19, «ВкусВилл» закрыл 286 магазинов в 2025 году.