Банки могут перейти на ИНН для идентификации клиентов

На фоне проблем с доступом к информационным системам МВД банки могут начать использовать индивидуальный номер налогоплательщика для идентификации клиентов. Такую перспективу оценили опрошенные «Известиями» эксперты, отметив, что ИНН не меняется в течение жизни и может стать основным документом при проведении банковских операций. По их мнению, наиболее эффективной выглядит комбинированная модель, в которой ИНН выступает как базовый и постоянный идентификатор.

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин подтвердил, что в целом все движется в сторону роста роли ИНН при идентификации клиентов банков.

«ИНН лежит в основе Единого регистра населения, а ФНС и Банк России – наиболее эффективные с точки зрения электронных сервисов ведомства. Использование единого идентификатора упростит взаимодействие между информационными системами», – отметил он.

При этом МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков уточнил, что паспорт остается защищенным документом с фотографией и визуальной идентификацией, а ИНН – это набор цифр, который теоретически может назвать любой, поэтому его нельзя использовать как единственный способ подтверждения личности.

ИНН уже постепенно закрепляется как ключевой элемент финансовой инфраструктуры. С марта 2025 года он обязателен при оформлении кредитов, а с июля 2026 года станет ключевым идентификатором в Системе быстрых платежей, при этом Банк России обяжет кредитные организации привязывать его к новым и существующим счетам клиентов. Банки могут получать эти данные автоматически через сервисы ФНС без прямого запроса у клиентов. В пресс-службе Ассоциации больших данных сообщили, что ИНН уже используется в банковской практике как дополнительный идентификатор и обладает важным преимуществом – стабильностью и отсутствием дублей, поскольку налоговая служба поддерживает актуальность базы.

Напомним, что с 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Новые требования направлены прежде всего на предпринимателей и самозанятых, принимающих оплату напрямую на карту без отражения операций в отчетности. «Речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики», – отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.