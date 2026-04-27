Орешкин: «Ситуация в экономике РФ очень непростая»

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как очень непростую. В интервью Павлу Зарубину для телеканала «Вести» он отметил, что страна сталкивается с дефицитом ресурсов и кадров, который сдерживает экономическое развитие. Правительство планирует выработать определенные шаги для ускорения восстановления экономики.

«Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», – заявил Максим Орешкин.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о первом в истории России дефиците рабочей силы, при этом уровень безработицы продолжает держаться на низком уровне.