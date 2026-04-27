«Блокируют не весь счет, а только сумму долга»: ФНС разъяснила правила взыскания налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила порядок взыскания долгов с физических лиц. В ведомстве подчеркнули, что при наличии задолженности операции приостанавливаются только в пределах суммы долга, а не на весь счет, передаёт ТАСС.

Как это работает: пошаговая инструкция

Сначала ФНС направляет требование об уплате налога через личный кабинет, Госуслуги или по почте. У вас есть время погасить долг добровольно. Решение о взыскании: Если долг не оплачен, налоговая выносит решение о взыскании и дает еще 7 рабочих дней на оплату или подачу возражений.

Если долг не оплачен, налоговая выносит решение о взыскании и дает еще 7 рабочих дней на оплату или подачу возражений. Списание: Если возражений нет, ФНС направляет в банк поручение списать сумму долга со счета.

Важные нюансы:

Индивидуальные предприниматели (ИП): Если у вас есть статус ИП, долг может быть взыскан с любого вашего счета (и личного, и бизнес-счета) без разделения.

«Если долг уже списали, а вы были с ним не согласны, нужно подать жалобу в налоговую. В случае признания взыскания незаконным, деньги вернут на счет или зачтут в счет других налогов», – пояснили в ФНС.