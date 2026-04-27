Яйца к Пасхе, дешевое масло и дорогой общепит: Как изменились цены в Иркутске в марте

В марте 2026 года цены в Иркутской области выросли на 0,5% по сравнению с февралем. Годовая инфляция в регионе составила 5,9%, сообщает Банк России. Эксперты отмечают разнонаправленную динамику: одни продукты дешевеют, а услуги — стремительно дорожают.

Продукты: Яйца бьют рекорды, масло дешевеет

Яйца: Накануне Пасхи цены на яйца взлетели. Спрос вырос, а производители перенесли в стоимость подорожание кормов и логистики. За год яйца подорожали на 4,8%.

Овощи: Огурцы подешевели благодаря высокому урожаю в теплицах и притоку поставок из других регионов.

Молочка: Сливочное масло стало доступнее (за год цена упала на 9,4%) из-за роста производства в стране. Сыры также показали тенденцию к снижению.

Услуги: Общепит бьет рекорды ростаЦены в ресторанах и кафе Иркутской области за год выросли почти на 10%. Владельцы бизнеса объясняют это ростом затрат на продукты, аренду и коммунальные услуги. При этом высокий спрос позволяет им перекладывать издержки на посетителей.

Инфляция в России замедляется

В целом по стране инфляция также идет на спад. К 20 апреля она снизилась до 5,68%. На этом фоне Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.