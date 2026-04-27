«Вернемся быстрее, чем на Луну»: Набиуллина пообещала инфляцию в 4%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что цель по инфляции в 4% будет достигнута раньше, чем человечество вновь высадится на Луну. Такое заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернёмся к инфляции в 4%, я в этом уверена. И я уверена, что это произойдёт гораздо быстрее», — заявила глава регулятора.

Её слова прозвучали на фоне замедления годовой инфляции в стране. По данным на 20 апреля, показатель снизился до 5,68%. В связи с этим 24 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
