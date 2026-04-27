Молодёжь заинтересовалась долгосрочными сбережениями

С начала года россияне 18–25 лет в два раза активнее вступают в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Чаще всего копят вдолгую в столичном регионе, Краснодарском крае и Республике Башкортостан. Объём личных взносов в ПДС вырос вдвое, а переводить в неё средства накопительной пенсии стали на 10% чаще.

За январь–март россияне открыли 1 млн ПДС-счетов в СберНПФ. Это на 18% больше, чем год назад. Активнее всего подключают ПДС в Москве и Московской области (12%), Краснодарском крае (4%), а также Республике Башкортостан, Санкт-Петербурге и Ростовской области (по 3%).

Сберегатели направили 54 млрд рублей в долгосрочные сбережения. Из них 30 млрд рублей пришлось на личные взносы – новые деньги, на которые начисляют господдержку и налоговый вычет. Еще 24 млрд рублей составили заявленные к переводу средства накопительной пенсии.

«С начала года россияне удвоили личные взносы в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. При этом молодежь 18–25 лет стала откладывать в три раза больше. С таким подходом потенциальный инвестиционный доход окажется выше. Напомню, что личные взносы в ПДС и доход от их инвестирования защищены Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей. Сверх этого застрахованы переведенные средства накопительной пенсии и господдержка», – Ольга Изюмова, генеральный директор СберНПФ.

132 тысячи россиян подали заявления на перевод средств накопительной пенсии в долгосрочные сбережения в СберНПФ. Это на 10% больше, чем в январе-марте 2025 года. Такой опцией чаще пользуются жители Москвы и Подмосковья (14%), Краснодарского края (4%), а также Республики Башкортостан, Свердловской и Нижегородской областей (по 3%).