Сбер поддержал будущих учёных, инженеров и исследователей на Всероссийской олимпиаде школьников по математике

В Москве состоялась церемония награждения победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. В финале приняли участие 499 школьников 9–11 классов из 82 субъектов Российской Федерации. Победителями стали ученики из Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Свердловской, Курганской, Челябинской и Новосибирской областей. Статус призёра ВсОШ по математике получили дети из 30 регионов страны.

Сбер вручил 11 персональных приглашений на стажировку лучшим участникам и победителям 11 классов. Призёры и победители 9–10 классов получили 143 гранта от Сбера на участие в летних сменах МФТИ.

Помимо соревновательной части, для школьников была организована насыщенная культурная и образовательная программа. Ребята посетили центральный офис Сбера, где для них подготовили специальную программу с лекциями, экскурсиями и встречами с экспертами.

«Математику неслучайно называют царицей наук, и для нас она занимает особое место, потому что учит мыслить глубоко, точно и системно. Это те качества, которые становятся основой для самых разных профессиональных траекторий. История знает много таких примеров: Андрей Колмогоров создал математический фундамент теории вероятностей, на нём сегодня стоит всё — от искусственного интеллекта до финансовых рынков. Леонид Канторович начинал как чистый математик — и стал нобелевским лауреатом по экономике. Мы верим, что среди сегодняшних участников олимпиады — будущие учёные, инженеры, исследователи и лидеры технологических изменений. Поэтому нам очень важно поддержать их не только признанием, но и новыми возможностями», — Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера.

«Олимпиада — это спорт. Здесь вы соревновались в решении сложных задач. Но на самом деле, когда вы выйдете в большую жизнь, то обнаружите, что она не сводится только к решению хорошо поставленных задач. Работа жюри и команды, которые проводили эту олимпиаду, колоссальна. Это очень сложная работа — придумать задачи. И когда вы начнёте работать в науке или в бизнесе, то обнаружите, что хорошо поставленных задач очень мало. Часто задачи приходится придумывать себе самому», — Евгений Ивашкевич — ректор Центрального университета и сопредседатель оргкомитета заключительного этапа ВсОШ по математике.