Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в более 30 странах мира

Мобильный оператор T2 бесплатно предоставит абонентам безлимитный интернет в 34 странах мира. Клиенты популярных тарифных планов могут ежедневно пользоваться услугой безлимитного интернета за границей без дополнительной платы: 15 дней для всех роумеров и 22 дня для пользователей подписки MiXX.

К началу летних каникул и активному сезону отпусков Т2 подготовила специальное предложение для путешественников. Клиенты смогут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в избранных странах и чувствовать себя в роуминге так же комфортно, как дома.

В период действия акции Т2 ежедневно будет предоставлять абонентам в роуминге услугу бесплатного безлимитного интернета. Клиенты планов Premium, Black, «Мой онлайн+», «Везде онлайн» и ряда корпоративных тарифов получат 15 дней пользования сервисом в любой из участвующих стран. Клиенты с подпиской MiXX версий S, M и Max смогут пользоваться бесплатным трафиком в течение 22 суток. Если трафик понадобится на большее количество дней, абонент сможет продолжить пользоваться безлимитным интернетом согласно стандартным условиям.

Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 или на сайте оператора до выезда в роуминг. Процедуру необходимо выполнить однократно, условия будут доступны весь период акции. Предложение действует в Турции, Таиланде, Грузии, Китае, Армении и других странах. Полный список стран, участвующих в акции, – на unlim-roaming.t2.ru

«Мы в Т2 продолжаем делать международные поездки удобнее, устраняя технические и финансовые барьеры в коммуникации. Совсем недавно мы отменили роуминг на исходящие звонки на все российские номера. Новый продукт создан специально для отпускников и деловых путешественников, которым важен комфортный объем интернет-трафика. Мы уверены, что данное предложение станет надежным цифровым спутником в долгожданных поездках», – Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2.

«Мы всегда ориентируемся на интересы наших абонентов и предлагаем оптимальные условия для пользования мобильной связью как дома, так и в поездках. Ранее мы отменили международный роуминг для исходящих звонков в более чем 50 странах мира. Теперь клиенты Т2 могут пользоваться в путешествиях бесплатным безлимитным интернетом. Предложение действует более чем в 30 самых посещаемых россиянами странах, поэтому мы не сомневаемся, что новое предложение будет востребовано как никогда», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

