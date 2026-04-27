Работать 6 дней в неделю готовы 22% иркутян

Только 22% работающих жителей Иркутска с пятидневным графиком выразили готовность трудиться шесть дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. При этом 63% респондентов ответили категорическим отказом.

Ранее предприниматель Олег Дерипаска заявил, что у страны остался лишь один главный ресурс – национальная способность мобилизоваться в тяжелые минуты. Дерипаска призвал бизнес перейти на 12-часовой график работы («с восьми до восьми, включая субботу»), чтобы ускорить прохождение этого этапа трансформации. Сервис SuperJob узнал у иркутян, как они относятся к предложению промышленника.

Женщины оказались настроены к удлиненной неделе гораздо критичнее мужчин. «Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 26% из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих меньше – только 18%: "А жить когда?!"; "Семья будет брошена, а куда деть ребенка?! Садик не работает в субботу"», – отмечается в обзоре сервиса.

Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Среди молодых участников опроса в возрасте до 35 лет согласных набралось 25%, тогда как среди респондентов старше 45 лет – только 16%. Горожане с высшим образованием также менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных среди них составила 20% против 24% среди обладателей среднего профессионального образования.