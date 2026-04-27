«Шашлычный индекс»: Сколько стоит собрать корзину для пикника в 2026 году

23 апреля 2026
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) рассчитали стоимость 9 видов шашлыка и корзины для пикника перед майскими праздниками. Самым доступным вариантом стали овощи и курица, а самым дорогим — баранина и красная рыба.
Динамика цен: что подорожало?
За год сильнее всего выросли цены на:
- Говядину: +12,4%.
- Белую рыбу: +12,2%.
- Помидоры: +6,2%.
- В то же время баранина подешевела на 1,7%, а грибы — на 0,1%.
География цен: где отдыхать дешевле всего?
Стоимость набора сильно зависит от региона:
- Самый дешевый шашлык из свинины — в Курской области (1 357,6 ₽).
- Самый дешевый шашлык из баранины и помидоры — в Адыгее (2 905,2 ₽ и 718,3 ₽ соответственно).
- Самая дорогая корзина для пикника — на Чукотке (6 587 ₽).
В среднем по России корзина с продуктами для пикника в 2026 году обойдется в 2 345 рублей, что на 3,5% дороже, чем годом ранее.