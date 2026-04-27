«Шашлычный индекс»: Сколько стоит собрать корзину для пикника в 2026 году

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) рассчитали стоимость 9 видов шашлыка и корзины для пикника перед майскими праздниками. Самым доступным вариантом стали овощи и курица, а самым дорогим — баранина и красная рыба.

Динамика цен: что подорожало?

За год сильнее всего выросли цены на:

Говядину: +12,4%.

Белую рыбу: +12,2%.

Помидоры: +6,2%.

В то же время баранина подешевела на 1,7%, а грибы — на 0,1%.

География цен: где отдыхать дешевле всего?

Стоимость набора сильно зависит от региона:

Самый дешевый шашлык из свинины — в Курской области (1 357,6 ₽).

Самый дешевый шашлык из баранины и помидоры — в Адыгее (2 905,2 ₽ и 718,3 ₽ соответственно).

Самая дорогая корзина для пикника — на Чукотке (6 587 ₽).

В среднем по России корзина с продуктами для пикника в 2026 году обойдется в 2 345 рублей, что на 3,5% дороже, чем годом ранее.