«Символический шаг»: Почему снижение ставки на 0,5% не спасет экономику

Спецпредставитель президента РФ Борис Титов прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (до 14,5%). По его словам, это было ожидаемое событие, однако для реального экономического перелома таких мер недостаточно, передаёт ТАСС.

«Символический шаг»

«Произошло то, чего ожидали почти все. Видеть обратный процесс было бы крайне странно», — заявил Титов.

Он подчеркнул, что снижение на 0,5% не изменит ситуацию кардинально. Для достижения «хорошей динамики ВВП», по мнению экспертов Института экономики роста им. Столыпина, ставка для бизнеса должна быть значительно ниже.

Какая ставка нужна экономике?

Для «обычных» предприятий: не выше 9%.

Для суперкрупных инфраструктурных проектов: не дороже 5%.

Титов отметил, что именно такие условия необходимы для активного развития страны.

Его слова прозвучали на фоне замедления годовой инфляции в стране. По данным на 20 апреля, показатель снизился до 5,68%. В связи с этим 24 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5% годовых.