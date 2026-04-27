Металлурги РУСАЛа навели чистоту на главной производственной улице Шелехова

Около 100 сотрудников Иркутского алюминиевого завода вышли на традиционный весенний субботник, чтобы привести в порядок проспект Металлургов.

Вооружившись инвентарем, заводчане очистили газоны и тротуары от скопившегося за зиму мусора, убрали прошлогоднюю листву и ветки. Благодаря слаженной работе большого коллектива проспект заметно преобразился.

Участие в городских субботниках – давняя и добрая традиция для работников ИркАЗа. Коллектив завода ежегодно вносит свой вклад в благоустройство Шелехова, считая это не просто обязанностью, а личной ответственностью за родной город.

Стоит отметить, что экологическая повестка РУСАЛа не ограничивается сезонными субботниками. Компания выступает организатором и активным участником целого ряда масштабных экологических акций на территории Шелеховского района. Среди ключевых инициатив – высадка деревьев в рамках проекта «Зеленая волна», эко-марафоны по сбору вторсырья «День реки» и другие мероприятия, направленные на сохранение природы и формирование культуры ответственного потребления.