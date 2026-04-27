Иркутская область заняла 49-е место среди регионов России по платежной дисциплине бизнеса

Чукотский автономный округ стал абсолютным лидером рейтинга российских регионов по платежной дисциплине бизнеса с долей просроченной задолженности юридических лиц перед банками всего в 0,02%. Такие данные приводит РИА Новости. В пятерку лучших также вошли Магаданская область, Забайкальский и Камчатский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

На первом месте Чукотский автономный округ с показателем 0,02%. На втором месте Магаданская область: 0,25%. На третьем месте Забайкальский край: 0,28%. На четвертом месте Камчатский край: 0,35%. На пятом месте Ямало-Ненецкий автономный округ: 0,38%.

Далее, в порядке близкого географического расположения, следуют Республика Бурятия (13-е место, доля просрочки 1,28%), Красноярский край (33-е место, 2,23%), Иркутская область (49-е место, 3,45%) и Новосибирская область (52-е место, 3,88%).

В конце рейтинга регионы с наибольшей долей просроченной задолженности: на 81-м месте Карачаево-Черкесская Республика: 26,64%. На 82-м месте Республика Ингушетия: 27,87%. На 83-м месте Кабардино-Балкарская Республика: 29,32%. На 84-м месте Республика Дагестан: 30,74%. На 85-м месте Ненецкий автономный округ: 45,21%.