3,3 млн за ужин и рост среднего чека на 9%: Сбер об итогах первого квартала в общепите

Эксперты Сбер2В Аналитики (ранее – СберАналитика) провели исследование рынка общественного питания России по итогам первого квартала 2026 года. Самым дорогим посещением стал ужин в московском баре со счётом в 3,3 млн рублей. Второе место занял ужин за 2,4 млн рублей в московском ресторане, третье — завтрак в подмосковном фастфуде на сумму 2,3 млн рублей. Четвертая строчка рейтинга у ночного приема пищи за 2,2 млн рублей в столичном ресторане, пятая — у обеда за 2 млн рублей в ресторане Ростовской области.

Эти и другие результаты были представлены в ходе бизнес-завтрака Сбера, состоявшегося в рамках премии в области индустрии гостеприимства WHERETOEAT.

«В целом за январь–март 2026 года россияне потратили в кафе, ресторанах и барах на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным драйвером стал рост среднего чека, который увеличился на 9,1% и достиг 598 рублей. И здесь задача банка — помочь рестораторам зарабатывать на этом тренде. Сбер предлагает комплексные отраслевые решения для общепита: от эквайринга с программой компенсации 50% НДС для компаний малого бизнеса, до аналитической платформы для прогнозирования спроса, цифрового меню и программ лояльности. Мы видим, как ресторанный бизнес адаптируется к новым условиям на рынке, и наша задача — давать инструменты, которые помогают рестораторам поддерживать и развивать свой бизнес», — Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

Наибольшая доля всех транзакций приходится на фастфуд — 79,2% со средним чеком 440 рублей. На кафе и рестораны приходится 17,1% транзакций со средним чеком 1 278 рублей, а на бары — 3,7% транзакций со средним чеком 931 рубль. При этом наибольшую динамику среднего чека за год продемонстрировали рестораны с ростом на 10,6%, тогда как в барах рост составил 8,6%, а в фастфуде — 7,4%. В структуре оборота кафе и рестораны формируют 35,4% всех денег, фастфуд — 59,2%, а бары — только 5,4%.

Чаще всего заведения общепита посещают люди в возрасте 35–44 лет, на долю которых приходится 33% посетителей. Далее следуют возрастные группы 45–54 лет с 23,3%, 25–34 лет с 16,7%, 55–64 лет с 13,2%, 18–24 лет с 9,1% и люди старше 65 лет с 4,7%. Большинство посетителей, а именно 53,2%, составляют женщины. При этом средний чек у мужчин выше и равен 658 рублей, тогда как у женщин он составляет 585 рублей.

51,1% всех трат на общественное питание приходится на топ-10 регионов. Лидирует Москва с долей 19,5%, за ней следуют Московская область с 8,4%, Санкт-Петербург с 7,1%, Краснодарский край и Свердловская область с 3,1%, Республика Татарстан с 2,2%, Ростовская область с 2,1%, Самарская область с 2,0%, Республика Башкортостан с 2,0% и Пермский край с 1,8%. В топ-5 регионов по среднему чеку во всех заведениях входят Чукотский автономный округ с 987 рублями, Магаданская область с 983 рублями, Сахалинская область с 762 рублями, Камчатский край с 758 рублями и Москва с 755 рублями. В сегменте кафе и ресторанов лидирует Москва со средним чеком 2 111 рублей, затем идут Санкт-Петербург с 1 689 рублями, Московская область с 1 554 рублями, Хабаровский край с 1 465 рублями и Камчатский край с 1 408 рублями.

Средний чек в местах общественного питания в выходные дни оказался на 34,9% выше среднего чека в будние дни, при этом разница между ними сократилась на 4,2 процентных пункта по сравнению с первым кварталом 2025 года. Больше всего трат совершается в пятницу и субботу, меньше всего — в понедельник и вторник. На завтрак с 9 до 13 часов приходится 22,3% всех трат, на обед с 13 до 18 часов — 27,2%, на ужин с 18 до 23 часов — 37%, а в ночное время с 23 до 9 часов сосредоточено 13,5% всех трат. По сравнению с первым кварталом 2025 года на 0,4 процентных пункта выросла доля ужина в структуре трат, но при этом сократилась доля обеда и еды в ночное время. Наивысший средний чек наблюдается в дневное время суток: средний чек в обеденное время с 13 до 18 часов на 20,6% выше трат на ужин, на 73,8% выше трат на завтрак и на 89,4% выше трат в ночное время.