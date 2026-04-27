«Потребители пессимистичны»: ЦБ зафиксировал минимум настроений с 2022 года

В апреле индекс потребительских настроений (ИПН) в России снизился до минимального уровня с октября 2022 года. Это произошло из-за одновременного падения оценок текущего состояния и ожиданий на будущее, сообщает Банк России.

Ключевые выводы:

Сбережения вместо трат: Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, выросла до 52,8%.

Инфляционные ожидания: Граждане ждут, что годовая инфляция составит 12,9% (снизившись с более высоких значений, но оставаясь в повышенном диапазоне). Долгосрочные ожидания (на 5 лет) стабильны — 11,8%.

Оценка текущей инфляции: По мнению населения, цены за год выросли на 14,6%.

Бизнес также осторожен

Ценовые ожидания предприятий были разнонаправленными. В среднем компании планируют повышать отпускные цены на 4,7% в год (что ниже предыдущих прогнозов). Сильнее всего цены планируют поднимать в розничной торговле и автобизнесе, а снижать — в энергетике и добыче ископаемых.

В целом по стране инфляция идет на спад. К 20 апреля она снизилась до 5,68%. На этом фоне Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.