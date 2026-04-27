СБП в Турции: Как россияне теперь могут платить за границей

Российские туристы в Турции получили возможность оплачивать покупки напрямую через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении своего банка. Сервис, работающий в популярных туристических зонах, позволяет платить в рублях, минуя сложные конвертации, передаёт РБК.
Где и как платить?
Для удобства туристов компания Turinvoice запустила интерактивную карту с точками приема платежей. Сейчас сеть насчитывает:
- Более 800 точек на курортах Антальи.
- Свыше 240 точек в Стамбуле.
- Более 80 точек на Эгейском побережье.
Прием платежей также налажен в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары. Сеть ежемесячно растет примерно на 150 новых заведений. Оплатить можно покупки в аптеках, кафе, сувенирных лавках и отелях — точки легко узнать по логотипу СБП.
