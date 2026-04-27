«Эра бурного роста закончилась»: Почему маркетплейсы в России замедляют темпы

Темпы роста крупнейших маркетплейсов в России замедляются. По данным «Коммерсанта», совокупная доля Wildberries и Ozon на рынке онлайн-торговли в 2026 году может вырасти только на 5 п.п. против 11 п.п. в 2025 году и 9 п.п. в 2024 году.

– Думаю, что рынок переходит от этапа быстрого захвата доли к более зрелому росту, так как по данным Data Insight, универсальные маркетплейсы уже занимают 81% всех онлайн-заказов и 62% объема онлайн-продаж, и при такой базе сохранять прежние темпы становится сложнее, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Давление на темпы роста прибыли крупнейших маркетплейсов в России идет также и со стороны спроса. По данным Сбер Индекса, в марте 2026 года расходы на маркетплейсах выросли на 34,5% г/г против 36,4% месяцем ранее. При этом расходы на мебель снизились на 12,1%, на товары для ремонта и дачи — на 9,8%, на одежду и обувь — на 4,5%.

Для Ozon это в первую очередь риск замедления GMV, но сама инвестиционная идея в бумагах сохраняется. По отчетности компании, в 2025 году оборот с учетом услуг вырос на 45% г/г, до 4,16 трлн руб., а скорректированная EBITDA достигла 156,4 млрд руб. Это показывает, что компания уже растет не только за счет масштаба, но и за счет монетизации, финтеха, рекламы и логистики.