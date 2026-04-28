Где жизнь лучше, там и детей больше: В каких регионах России рождаемость ближе к желаемой

В 2025 году в России родилось 1,18 млн детей. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составил 1,37. При этом, по опросам Росстата, российские семьи в среднем хотели бы иметь двоих детей. О необходимости достижения такого уровня говорил и президент, сообщает газета "Ведомости".

Анализ данных показал: разрыв между желаемым и фактическим числом детей меньше там, где выше уровень жизни. Лидерами по этому показателю стали Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Тува, Ханты-Мансийский АО, Чечня и Москва. Хуже всего ситуация в Мордовии, Смоленской и Ленинградской областях, Карачаево-Черкесии и Ингушетии, где разрыв достигает двукратного размера.

Связь с доходами

Эксперты отмечают прямую зависимость: чем выше зарплаты и ниже неравенство, тем ближе фактическая рождаемость к желаемой. Особенно высокая корреляция (74%) наблюдается с тем, насколько региональный доход отличается от среднего по стране.

Источник: Газета "Ведомости"

В Чечне (лидер по СКР с показателем 2,64) более половины рождений приходится на третьих и последующих детей. В ЯНАО с 2026 года удвоили региональный маткапитал за третьего ребенка до 1 млн рублей.

Исследователи выяснили, что 10%-ное увеличение доходов россиян дает прирост СКР на 1,5%. Программа материнского капитала добавила еще как минимум 8,3%.

«Оценить нереализованный потенциал в 30% — это смело, но факт в том, что нереализованная рождаемость есть. Время на снятие барьеров не бесконечно», — подчеркивает эксперт Иван Сухов.

А как у нас?

Отметим, что в Иркутской области коэффициент отношения фактического к желаемому числу детей у женщин репродуктивного возраста составляет 0,68. Для сравнения: в Красноярском крае — 0,7, в Бурятии — 0,59, в Тюменской — 0,84, в Москве — 0,86.

В Приангарье действует комплексная система мер поддержки, ключевой из которых является областной материнский капитал. Программа была запущена в 2012 году. Изначально она действовала до 2016 года и касалась только третьих детей. Однако по инициативе губернатора Игоря Кобзева срок её действия сначала продлили до 2030 года, а с 2024 года поддержку стали предоставлять уже при рождении второго и последующих детей. Недавно программу сделали бессрочной, сняв временные ограничения. На сегодняшний день размер капитала составляет порядка 162 тыс. рублей. В 2025 году было выдано 6 628 сертификатов.

Справка

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала в России составит:

– 728 921,90 рубля — для семей с одним ребёнком, рождённым или усыновлённым с 2020 года.

– 963 243,17 рубля — для семей, в которых второй или любой последующий ребёнок появился с 2020 года (при условии, что ранее право на маткапитал не возникало).

– 234 321,27 рубля — доплата за второго ребёнка, если материнский капитал на первого уже был получен.