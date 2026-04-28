Накопить незаметно: как работает «Копилка» в Примсоцбанке

Примсоцбанк запустил сервис «Копилка» — удобный инструмент для постепенного накопления средств. Сервис автоматически округляет суммы покупок по дебетовым картам и переводит разницу («сдачу») на выбранный клиентом счет.

Как работает сервис «Копилка»

Округление происходит до ближайшей суммы с шагом 10 рублей, 100 рублей или 1000 рублей — на выбор клиента.

Разница между суммой покупки и округленной суммой перечисляется на указанный счет.

Все операции проходят автоматически, без участия клиента.

Пример: Покупка на 183 рублей при шаге округления 100 рублей. Разница 17 рублей переводится на сберегательный счет.

Как подключить сервис

Посетите ближайшее отделение Примсоцбанка.

Выберите шаг округления: 10 рублей, 100 рублей или 1000 рублей.

Заполните заявление на подключение.

Условия и тарифы

Подробная информация об условиях, тарифах и порядке подключения доступна на официальном сайте Банка, в отделениях Примсоцбанка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02.

Сервис «Копилка» помогает формировать сбережения без изменения привычного образа жизни. Подключение доступно держателям дебетовых карт Примсоцбанка, если карты еще нет, можно подать заявку на оформление карты онлайн.

